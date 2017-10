Lekkage verraadt hennepkwekerij in Middelburg

VIDEO Nacht van de nacht: sprookjesachtig en een tikje griezelig

29 oktober MIDDELBURG – In de binnenstad van Middelburg was het zaterdag aardedonker. Vuurkorven, lichtslingers en fakkels zorgden voor een sprookjesachtige sfeer tijdens de Nacht van de Nacht. Een beetje griezelig was het ook: in de Geere zaten heksen achter ruiten en kropen monsters in de etalages.