Lein de Wolf, de stem van het Zeeuwse ringrijden, overleden

Bij het ringrijden in Zoutelande en Meliskerke fungeerde De Wolf al tientallen jaren als speaker en deed hij verslag van het verloop van de wedstrijd. Ook bij de overkoepelende Zeeuwse Ringrijdersvereniging (ZRV) was De Wolf actief, zij het wat minder op de voorgrond: hier was hij commissielid en vervulde hij bij wedstrijden de taak van ‘schrijver', naast speaker Martijn Minderhoud, en noteerde de standen op de scoreborden. ZRV-secretaris Sjaak Janse reageert enigszins beduusd op het overlijden van De Wolf: “Hij was net met pensioen. We hadden het er laatst nog over hoe hij die tijd in zou gaan vullen.” Hij noemt De Wolf ‘een vrijwilliger waar je altijd een beroep op kon doen.” De Wolf haalde de nationale televisie in het programma Man Bijt Hond, dat een item wijdde aan het ringrijden in Meliskerke.