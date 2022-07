Leerlingen Stadstekenklas ontdekken nieuwe hobby: ‘Deze heb ik in bed getekend toen ik niet kon slapen’

De Teeken Akademie koos in oktober vorig jaar twee Stadstekenklassen uit: vwo2 van CSW Van de Perre en groep 6 van basisschool Het Talent. Door corona lukte het de middelbare scholieren niet alle lessen te voltooien. Groep 6 slaagde daar wel in en maakte de schoolnaam waar. Kunstenaar Liesbeth Labeur, die de klas tekenlas gaf, is in ieder geval heel lovend: ,,Het is mooi om te zien hoe zij in hun eigen taal en vorm Middelburg hebben vastgelegd. Ik geniet ervan dat de één heel vrij en met grote halen het Abdijplein tekent en de ander heel gedetailleerd de steentjes van de Breestraat tekent met de Oostkerk erachter.”