Leerlingen CSW komen met rozenactie voor overleden docenten: ‘Het heeft grote impact op de school’

Afgelopen weekend kwam het verdrietige bericht over het overlijden van aardrijkskundeleraar Nico Brinkhuis. ,,Dat was een harde klap”, vertelt Emma. ,,Ik had vrijdag, samen met een vriendin, nog een briefje bij hem in de brievenbus gedaan, om te laten weten dat ik aan hem dacht. En zondag kwam het bericht. Het is zo snel gegaan. Anderhalve maand geleden stond hij nog te kijken bij de aula in de school. Dan zag je hem genieten.”