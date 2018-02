Leerbaan in de metaal: nu mét bonus

De wereld ligt aan zijn voeten, want veel bedrijven zijn op zoek naar toekomstige vaklieden. ,,De groei van ons bedrijf wordt beperkt, omdat we te weinig nieuwe medewerkers kunnen vinden”, zegt René Mourits, bedrijfsleider van metaalbedrijf TLC in ’s Gravenpolder. ,,Daarom zijn we op de open dag van Scalda: we willen jongeren werven, en opleiden. Het is moeilijk: er is veel vraag naar medewerkers.” Staalbedrijf Burgmetaal uit Waterlandkerkje belooft jongeren die beginnen met een werkleertraject (BBL) zelfs een bonus. ,,En dan heb ik het over meer dan honderd euro”, belooft Jeroen Vermeulen, manager process planning en sales. ,,We willen graag investeren in de jeugd. We hoeven de machines nog niet stil te leggen, omdat we te weinig mensen hebben, maar we kunnen zeker twee of drie nieuwe krachten gebruiken.”

,,Jongeren beseffen niet hoe mooi het vak is”, zegt Johan Wattel, die al 48 jaar timmerman is. Hij is instructeur bij Bouwmensen, een samenwerkingsverband van bouwbedrijven om jongeren op te leiden. ,,Timmerman is het mooiste beroep ter wereld. Je legt de basis voor mensen, want je biedt ze onderdak. Je creëert de wereld, want alles dat je ziet staan, is gebouwd. Het is moeilijk om jongeren in korte tijd enthousiast te maken, want ze zijn vooral geïnteresseerd in leren, geld verdienen en in aanzien. Je moet een beeld wegnemen dat niet bestaat: dat het vies werk is en dat de werkdruk hoog is bijvoorbeeld.” Over de goede baankansen in de bouwsector rept Wattel nauwelijks tijdens de open dag van Scalda. ,,Ze moeten kiezen met hun hart.”