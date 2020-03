‘Leefbaarheid Domburg moet in balans komen met toerisme’

PORTRET Hayo van Kaffee ‘t Hof in Middelburg: ‘Dit is mijn huiskamer, hier doe ik geen concessies’

21 maart Hij is een van de bekendste kroegbazen van Middelburg, maar zeg eens eerlijk: wie kent zijn echte achternaam? Hayo is gewoon Hayo, of Hayo Kaffee ‘t Hof. ,,We kunnen niet zonder elkaar. Mijn ziel zit in die kroeg, en die kroeg zit in mijn ziel.”