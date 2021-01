Lastige klus voor brandweer: brand in elektrische auto in Middelburg

Tbs van Westkappel­se pedofiel opnieuw met twee jaar verlengd

21 december WESTKAPELLE - Ook al doet de 68-jarige J. W. nog zo zijn best, ook al gaat het nog zo goed met hem in de tbs-kliniek waarin hij verblijft: de rechtbank in Middelburg vindt het nog te vroeg om hem te leiden richting (voorwaardelijke) beëindiging van die tbs. Die wordt met twee jaar verlengd, in plaats van de door W. ‘gesmeekte’ één jaar.