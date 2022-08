Lasershow Zoutelande kan weer

Traditiegetrouw houdt de ondernemersvereniging op de eerste zaterdag van augustus en aan het einde van het toeristenseizoen altijd een groot evenement voor inwoners en bezoekers. Tot een paar jaar terug waren dat altijd vuurwerkshows. Maar in verband met brandgevaar mag in augustus dat al een aantal jaren niet meer. Daarom werd in 2019 voor een lasershow gekozen. ,,Met succes.” Het zorgde volgens Swolfs voor een heel druk bezochte Langstraat en ook heel veel positieve reacties. ,,Toen wisten we al dat we dit vaker zouden doen. Maar ja, toen kwam corona, en mocht het twee jaar niet.” Hij is dan ook blij dat het nu weer kan. En voor en na die show treedt er een dj op. ,,Dan kan er gedanst worden in en om de Langstraat.”