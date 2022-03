Lantaarnpalen als geluidsboxen en veel groen maken winkelen in de Lange Zelke tot een feest

Weg als raadslid, maar weer beschik­baar als wethouder: Willemien Treurniet kandidaat voor Christen­Unie

MIDDELBURG - Een jaar geleden maakte ze haar afscheid bekend als fractievoorzitter van de ChristenUnie in Middelburg. Twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen is haar politieke terugkeer in de maak: Willemien Treurniet is kandidaat-wethouder voor de ChristenUnie.

14 maart