Langs de deur met de vraag: voor of tegen verplaatsen van sportvelden

De Buzz toert door Veere en Noord-Beveland voor hulp en advies

16:40 DOMBURG - De ZB BUZZ is vandaag voor het eerst op pad gegaan in Domburg en Oostkapelle. De bus rijdt achter de Bibliobus aan met hulp en advies. Voor moeilijke overheidsbrieven, voor hulp bij Nederlands of voor uitleg over je tablet of telefoon.