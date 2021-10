Lange Zelke wordt een lusthof voor winkelend én rustzoekend publiek

Blijdschap en veel werk aan de winkel in dakloze Lange Zelke

5 februari VLISSINGEN - De stadsduiven zijn volkomen van ‘t padje in Vlissingen. Hun comfortabele overkapping, mét bakker en weekmarkt, is foetsie. Verder lacht iedereen. Lekker veel licht, veel mooier uitzicht vanuit de appartementen, nu mooie bestrating erin, bankjes en boompjes: de dakloze Lange Zelke is the talk of the town op straat en op Vlissingse Facebookkanalen. Vandaag gingen de laatste resten van de kap de containers in.