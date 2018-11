Lange rij voor Jan Smit in Middelburg

SP Middelburg: Sabewa doet werk niet naar behoren, kunnen we dat niet zelf doen

12:02 MIDDELBURG – De SP-fractie vindt het onbegrijpelijk dat Middelburgers zeven maanden moeten wachten voor ze van Sabewa horen of ze in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Volgens fractievoorzitter Petroesjka Sterk hoort haar partij van verschillende kanten dat inwoners soms meer dan een half jaar moeten wachten voor ze weten waar ze aan toe zijn. Ze benadrukt dat Sabewa officieel binnen zes weken moet reageren op een dergelijk verzoek. In een serie vragen aan het dagelijks bestuur van de gemeente vraagt ze om opheldering. Ook wijst ze erop dat Sabewa al lang problemen heeft met het op tijd reageren op dergelijke verzoeken. Ze herinnert eraan dat het college in 2016 zelfs dreigde met het in eigen beheer nemen van het kwijtschelden als Sabewa zijn leven niet zou beteren. Volgens haar is het nu tijd die woorden in daden om te zetten. Ze vraagt dan ook wanneer dat gaat gebeuren.