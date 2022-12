Landsadvocaat: ‘Geen gratis parkeerkaart voor inwoners gemeente Veere’

Meerdere politieke partijen hadden in aanloop naar de verkiezingen gemeld dat ze willen dat inwoners overal in de gemeente gratis kunnen parkeren. Nu is het zo dat inwoners twee gratis parkeervergunningen voor het eigen stadje of dorp kunnen krijgen. Maar willen ze parkeren in een ander dorp dan moeten ze betalen. Ze kunnen wel een parkeerkaart voor een bedrag van honderd euro kopen waarmee ze op veel parkeerterreinen langs de kust en bij de verschillende kernen terecht kunnen.

De gemeentelijke jurist en een externe jurist hadden voor de verkiezingen al laten weten dat het niet toegestaan is om de eigen inwoners een gratis parkeerkaart te geven. Om absolute zekerheid te hebben heeft de coalitie van CU, HVV, SGP en VVD de landsadvocaat gevraagd of hij het daar mee eens is of dat er toch mogelijkheden zijn om de eigen inwoners te bevoordelen. Het antwoord is heel duidelijk: dat mag niet. Wethouder Marcel Steketee (HVV, parkeren): ,,Dit antwoord van de landsadvocaat laat geen ruimte voor interpretatie. Het advies van hem is definitief en is duidelijk.”