'Landingstraat voelt zich betrokken bij bevrijding Vlissingen’

Zaterdag werd het fotoproject in gebruik genomen dat Vlissinger Ies Bijleveld bedacht. Langs de route die de geallieerden 75 jaar geleden namen om de Duitsers uit Vlissingen te verdrijven staan overal achter de ramen foto’s van die strijd. Bij Eckardt gaat het om een foto van landingsvaartuigen op het Vlissingse strand, nog geen honderd meter verwijderd van zijn woning. Hij vertelt dat hij ook een foto aan zijn buurvrouw gaf. Want zij was niet thuis toen Bijleveld langs kwam met het verzoek om mee te doen. ,,Met die foto is ze erg blij, want ook zij voelt die betrokkenheid.”

Wethouder John de Jonge opende zaterdag de route en vertelde dat het belangrijk is om het verhaal over de oorlog en de bevrijding te blijven vertellen. Toen hij zelf jong was zweeg iedereen over die tijd. Hij vindt dat verkeerd. ,,Want vrijheid komt niet vanzelf.” Als stadsbestuurder heeft hij zoveel jaren later nog steeds te maken met de gevolgen van de oorlog en de bevrijding. ,,We zijn nog steeds bezig met stadsherstel. Met het wegwerken van de schade die destijds is aangericht.” Volgens hem slaat het fotoproject aan. ,,Want ik hoor van mensen die niet zijn benaderd, dat ze ook zelf foto’s voor het raam zetten.” Hij vindt dat mooi en toont volgens hem aan hoe betrokken velen zich nog voelen met de mannen die 75 jaar geleden hun leven waagden om Vlissingen te bevrijden.