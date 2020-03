Lampen mogen niet aan op het donkerste plekje van Zeeland. Dus hoe vind je dan toch je weg?

De gemeente Veere liet in 2017 uitgebreid zijn licht schijnen over het donker. Dat moest beschermd worden. Met name rond Oostkapelle, het donkerste stukje Zeeland en één van de donkerste plekken in Nederland. Veere nam verder de kustparkeerplaatsen, de duinpaden en strandovergangen en de paviljoens onder de loep. Waar mag het licht wel aan en waar juist niet? Dat werd begin 2018 vastgelegd in een donkerbeleid. Maar Veere is nog niet klaar. Twee proeven in de Manteling moeten nu voor nog meer helderheid zorgen.