Lagere straf voor veroorzaker ongeluk Jeppe en Mees

DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft vrijdag in hoger beroep twee jaar cel opgelegd aan Michel J. die op 13 oktober 2017 het ongeluk veroorzaakte waarbij in Middelburg Jeppe de Lange en zijn zoon Mees zwaar gewond raakten. Eerder werd hij veroordeeld tot drie jaar cel.

Het hof noemde het rijgedrag ‘volstrekt onverantwoord en onbezonnen’, maar vond niet dat er sprake was van het juridisch zware oordeel roekeloosheid. Het legde ook een rijverbod op van vier jaar.

Het hof oordeelde daardoor lichter dan de rechtbank in Middelburg eerder. De opgelegde straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die wilde J. drie jaar de gevangenis in, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Maar de aanklager vond ook dat er sprake was van roekeloosheid.

Michel J. had die middag gedronken. Toen hij een langzaam rijdende auto wilde inhalen op de Langevieleweg, zag hij dat er nog een auto vlak voor reed. Toen hij ook daar voorbij wilde, zat de rijbaanscheiding in de weg. In plaats van te remmen, gaf hij gas bij en bleef links rijden. Toen hij naar rechts wilde, stak daar net De Lange over met zijn kind.