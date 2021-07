Lachgas gevonden in over de kop geslagen auto in Vlissingen, inzittenden op de vlucht

Het verlaten van een plek van een ongeval is strafbaar. Het ongeluk gebeurde rond 01.50 uur net voorbij de kruising van de Koudekerkseweg met de Badhuisstraat. De auto knalde daar met hoge snelheid eerst tegen een richtingaanwijzer en kwam uiteindelijk ondersteboven tegen een flatgebouw tot stilstand. Toen de politie ter plaatse kwam zat er niemand meer in het voertuig. De politie is nog op zoek naar de inzittenden. ,,We hebben het kenteken, dus vandaag gaan we verder met het onderzoek", laat een woordvoerster van de politie weten. ,,Er is nog niemand aangehouden.”

Het gebruik van lachgas in het publieke domein is verboden in Vlissingen. De gemeenteraad nam dat eerder dit jaar op in de apv, de algemene plaatselijke verordening. Het is niet toegestaan om lachgas op een openbare plaats recreatief als roesmiddel te gebruiken of de spullen daarvoor bij je te hebben als dat overlast of hinder veroorzaakt. Het kabinet wil lachgas opnemen in de Opiumwet, waardoor verkoop, het maken ervan en het bezit van lachgas verboden worden. Tot het zover is, moet de apv het misbruik inperken.