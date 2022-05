Laatste feestje op Middelburgse skatebaan Wim ‘Gewoon lekker relaxt’

Jonge scooterrij­der ernstig gewond bij botsing met auto in Vlissingen: ‘Het was een enorme klap’

VLISSINGEN - Bij een ongeluk op het kruispunt Bloemenlaan/President Rooseveltlaan in Vlissingen is zaterdagavond een jonge scooterrijder ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

22 mei