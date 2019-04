‘Laat strandpaviljoens uitbreiden om druk op te vangen’

Video Feesten in industri­eel erfgoed, een mooie Vlissingse traditie

10:30 VLISSINGEN - Dat was al gauw veertig jaar geleden, denkt bijna ex-gedeputeerde Ben de Reu, dat hij in de botsauto zat. Aan hem de taak om de Lasloods in Vlissingen officiëel te openen en daarmee Las Fiestas, het nieuwe driedaagse evenement.