Kunstfestival DAER in Vlissingen toch niet in het Nollebos

Jeugd uit Dauwendae­le heeft in Second Base een tweede thuis

25 april MIDDELBURG - De jeugd uit Dauwendaele heeft een nieuw jeugdhonk. The Basement, in de kelder van het winkelcentrum, is dicht; donderdag is Second Base geopend, in het oude schoolgebouw langs de Torenweg in Middelburg. ,,Dit is echt heel belangrijk voor ons.”