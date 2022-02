Kunstenares krijgt sigarenkistjes, maar wel voor tegenprestatie

Pieter Wisse: Wij durfden het betaald parkeren wel aan

BIGGEKERKE - De vorige gemeentebesturen durfden het niet aan, zo zegt wethouder Pieter Wisse (CDA) als hij het heeft over het invoeren van het betaald parkeren langs de Veerse kust. ,,Ruim twintig jaar geleden werd er al over gesproken maar men durfde niet. Wij wel, omdat we zien dat het nodig is. Op deze manier kan de dagtoerist meebetalen en kunnen we het parkeren in de kernen veel beter regelen.”

21 februari