Kunstenaars vinden inspiratie in ‘oppas-atelier’ bij Keersluisbrug

Middelburger Pijnenburg en Vlissinger Van der Woude vinden sinds ruim twee maanden inspiratie aan de voet van de Keersluisbrug. Ze mogen voor onbepaalde tijd in een vleugel van het voormalige Waterstaatskantoor, nu in beheer bij de Rijksgebouwendienst, atelier houden. Net als een grimeur en twee anti-kraakbewoners in het naastliggende gebouwtje zorgen zij ervoor dat de ‘bewoonde’ panden een beetje in conditie blijven en geen doelwit worden van het dievengilde of vandalen. De twee kunstschilders houden zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur open atelier in hun werkplaats.