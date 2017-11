Kunstbende winnen was een bizarre droom

Hij betwijfelt of hij zich uitsluitend kan richten op het schrijven. ,,Er is soms zoveel chaos in mijn hoofd, dat ik mezelf in de weg zit. Stiekem heb ik altijd cabaret willen doen. Ik zou heel graag naar de kleinkunst willen. Maar scenarioschrijven op de filmacademie of creative writing lijkt me ook geweldig."



Samen met andere Kunstbende-winnaars trad hij onder meer op de Uitmarkt in Amsterdam en op festival Lowlands ('dat was wel het allervetst'). En zaterdag dus het Wintertuinfestival in Nijmegen. ,,Daar zijn allemaal mensen die redelijk wat literaire kennis hebben en dan kom ik met mijn verhaaltje. Dat is best wel eng. Maar het is ook mijn 18e verjaardag. Dus dat wordt een prima dag om mijn eerste legale biertje te drinken, of het optreden nou goed of slecht is afgelopen."