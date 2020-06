Kunst voor Fins festival staat niet in Helsinki, maar in Vlissingen tentoon

Ploeger maakte het werk voor het Finse festival Suoja/Shelter, dat dit jaar niet in Helsinki maar op het internet plaatsvindt. ,,Wat je nu ziet is dat heel veel plekken als een bezetene dingen online gaan organiseren”, zegt Ploeger. ,,Maar veel werk is daar niet geschikt voor.” Het werk van de Vlissinger, die zich gewoonlijk al veel met video en technologie bezighoudt, was dat wel.

De ‘bom’ is gebaseerd op een ontwerp van Ramzi Yousef, die werd veroordeeld voor de bomaanslag op het World Trade Center in 1993. ,,Dat is iemand die aan de ene kant bezig was met innovatieve technologie en tegelijkertijd dingen deed binnen een denkwereld die we zien als archaïsch. Ik wil dat we vragen gaan stellen over de mythe dat technologie altijd staat voor vooruitgang; vaak denken we dat technologie de toekomst is, maar technologie kan ook dit zijn.”