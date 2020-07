Kruidentuin Abdij begon 25 jaar geleden als ‘twee vrouwen met een plannetje’

,,Dit plein in het Abdijcomplex was altijd al een mooi plekje, maar het was saai. Het was helemaal bestraat; er was geen groen te zien”, zegt Thilly van der Rijst, die in de jaren negentig begon te pleiten voor een kruidentuin in het Abdijcomplex. Ze kwam op het idee toen ze met een vriendin de kruidentuin in de Dom van Utrecht bezocht. ,,We zagen die tuin en dachten dat het leuk zou zijn zoiets ook hier te realiseren.”