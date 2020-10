Kritiek op onderzoek naar werkleerbedrijf Orionis Walcheren: ‘Wel aandacht voor geld, niet voor mensen’

video Meer wandelaars in de Zeeuwse natuur: leuk, maar dan moeten mensen zich wel gedragen

23 oktober ORANJEZON - Boswachter Norbert de Groot van het Zeeuwse Landschap is trots op de cijfers. Alleen al deze maand werden ruim 15.000 wandelaars geregistreerd in natuurgebied Oranjezon bij Oostkapelle. En dat terwijl het vorig jaar oktober al druk was met 7480 mensen. Toch is er ook een keerzijde. ,,We zien nieuwe bezoekers die niet weten hoe ze zich in de natuur moeten gedragen.”