Kritiek op culinair evenement ‘Smaek van de Waereld’

Tijdens De Smaek is er in de Oostkerk een grote markt met kruiden en specerijen uit de regio's waar Middelburg in de VOC-tijd handel mee dreef. “Ik vind dat zo'n festival in zijn geheel niet gehouden zou moeten worden”, zegt Van Pagee. “Het is ronduit onacceptabel om op deze manier mensenrechtenschendingen uit het verleden te presenteren als iets moois, iets bewonderenswaardig.”

Van Pagee stuurde een pittige mail naar de organisatie van het evenement. “Ik ben meteen gebeld door Gerard van Keken van De Smaek van de Waereld”, zegt ze. “Hij wilde erover praten en heeft me uitgenodigd voor het evenement. Hij vond dat ik te vroeg mijn oordeel velde en liet weten dat er wel aandacht is voor de negatieve kant van de VOC. Maar ik wil niet dat die aandacht slechts een voetnoot bij het festival is. Kies dan voor een symposium waar uitgebreid ingegaan wordt op de schending van de mensenrechten in die periode.”