Kringloopwinkel Leuke Spullen moet weg aan de Edisonweg

eens een zeeuw Voor Machteld Irons-Hof­man blijft Vlissingen ‘thuis’, ook al woont ze haar halve leven in het buitenland

Machteld Irons-Hofman (50) woont in Perth, ze is er juf op een Australische basisschool. Ze is geboren in Middelburg en groeide op in Vlissingen, de stad waar haar ouders nog steeds wonen. Na een stage in Madrid was ze niet meer te houden. Ze ging verlangen naar wonen en werken buiten Nederland. Dat doet ze inmiddels al de helft van haar leven. Maar soms mist ze Zeeland. Vlissingen blijft voor haar ‘thuis’.

30 juni