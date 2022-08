Kringloopwinkel houdt hoop op Vlissingse Kenniswerf te mogen blijven

Een groepje vrijwilligers, allen betrokken zijn bij de Marnixkerk, drijft al vier jaar een kringloopwinkel in een loods van Harthoorn aan de Edisonweg. De gemeente liet de stichting Verkoop Leuke Spullen Vlissingen twee maanden terug weten dat ze de nering op moet doeken. Vlissingen staat geen detailhandel toe op de Kenniswerf en dwong de Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum Zeeland eerder dit jaar ook al om haar snuffelmarkt te sluiten. Leuke Spullen bestrijdt echter dat zij een detailhandelsbedrijfje is. ,,We kopen niets in, dienen geen commercieel doel en maken geen winst. De hele opbrengst gaat naar goede doelen.”