Krijgt Zeeland stroomkabels door het Veerse Meer?

Wethouder vreest met te weinig geld op zoek te moeten naar scholenbou­wers

11 juni VLISSINGEN - Twaalf miljoen euro voor twee nieuwe Souburgse scholen en een gymzaal die drie jaar geleden nog 6,6 miljoen zouden kosten, dat valt voor sommige Vlissingse raadsfracties slecht te verteren. Dat wethouder Rens Reijnierse na de zomer een bouwer gaat zoeken met een budget op het prijsniveau voor 2021 is met name POV en CDA te gortig. Reijnierse was donderdag stellig in de raadscommissie: ,,Ik wil niet het risico lopen dat ik te weinig geld heb."