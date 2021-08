Kraamhouders en bezoekers blij met Kunstmarkt Middelburg, ook mèt coronamaatregelen

Dirckx is één van de 55 kraamhouders die zondag naar Middelburg kwam voor de Kunstmarkt. De Vlaamse houdt van Nederlanders, omdat ze van mooie dingen houden en zich niet afvragen wat de goegemeente daarvan vindt. ,,Als ik mijn sjaals in België laat zien, zeggen veel dames ‘Mooi, maar...’. Als Nederlandse klanten een sjaal bijzonder vinden, kopen ze hem gewoon.”

Dirckx maakt en ontwerpt de sjaals zelf. Van zijde of vilt, vaak met zoetwaterparels als extra accessoires. Ook het verven doet ze zelf, zo milieuvriendelijk mogelijk. ,,Ik vang al het afval op en gooi het niet door de gootsteen.” ‘Truusje’ maakt als bekende Middelburgse al vanaf de eerste Kunstmarkt reclame voor de zelfgemaakte sjaals van Dirckx, stelt de Vlaamse. Lachend: ,,Zij koopt vaak een kleurige sjaal en laat ze echt zien aan de wereld. Als gekende Middelburgse brengt ze mijn werk onder de aandacht. Daar kan ik alleen blij mee zijn.” Door corona is de Kunstmarkt iets bescheidener opgezet als tijdens de vorige zeven edities.

'Mag ik alvast een plek reserveren’

Maar het bestuur van de Kunst en Cultuurroute is al heel blij dat er weer een Kunstmarkt mocht komen, juicht voorzitter Judith Loontjes. Ze vindt het prachtig dat Danny Dirckx (‘bijna 70') nu al vraagt of ze volgend jaar weer welkom is, ook al vindt de Vlaamse de markt iets minder bijzonder dan voorgaande jaren. ,,Het aanbod is iets minder divers. Keramiek is wat oververtegenwoordigd, lijkt me.”

Loontjes neemt de opmerking mee naar het bestuur en de organisatie van de Kunstmarkt. Maar ze belooft Dirckx nog geen plek voor de markt van volgend jaar. ,,We hadden deze keer tweehonderd aanmeldingen voor 55 plaatsen. Ook als volgend jaar geen coronamaatregelen meer van toepassing zijn en we weer enkele tientallen kramen meer neer kunnen zetten, moeten we dus kunstenaars en ambachtslieden teleurstellen.”

De voorzitter van de Kunst en Cultuurroute benadrukt dat ze vooral blij is dat de Kunstmarkt door mocht gaan. ,,De gemeente heeft echt haar best gedaan om zaken mogelijk te maken. Dat de markt als 'doorstroomlocatie’ mocht worden ingericht en niet als ‘evenement’ werd aangemerkt, maakte het toch mooi mogelijk weer een Kunstmarkt te houden.”

Mistige overkant

Dat is de Terneuzense kunstenaar Jorien Brugmans van harte met haar eens. Brugmans dacht er in het verleden over om in de kunstminnende hoofdstad te gaan wonen. ,,Maar ik kan de Westerschelde niet missen”, zegt ze en wijst lachend naar een van de op Loesje geïnspireerde ansichtkaart met de tekst: 'Het mooiste weer is mist, dan zie je de overkant niet'.

Met de Kunstmarkt werd ook de Kunst en Cultuurroute weer afgetrapt. In diverse galeries kregen liefhebbers uitleg over de kunst die er te zien was. Over belangstelling hadden de meeste galeriehouders niet te klagen. Zo kreeg Petra Bouman van het Porseleinatelier in een paar uur tijd al dertig belangstellenden over de vloer. ,,Mooi dat galeriehouders echt aandacht voor je hebben en uitgebreid uitleg geven", vond een Middelburgse cultuursnuiver.

Bij sommige galeries of thuisateliers moesten mensen soms even wachten, omdat het maximumaantal bezoekers binnen was. ,,Maar de sfeer bleef goed. Ook in het Molenwaterpark. Daar waren stoeltjes op coronaveilige afstand van elkaar gezet en werd de Boerencantate van Bach uitgevoerd op een ludieke manier. Erg leuk en sfeervol.”