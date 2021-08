Kotter verdwijnt onder water in Arnemuiden

PORTRET William de Ruiter heeft 400 mensen in dienst: ‘Ondernemen is topsport, ik wil altijd winnen’

1 augustus Je smartphone of stofzuiger stuk? Grote kans dat het Goese bedrijf Zes hem repareert. Met 1 miljoen reparaties per jaar is Zes marktleider in de Benelux. Eigenaar William de Ruiter heeft een onstilbare honger naar succes. ,,Ondernemen is topsport. En ik wil altijd winnen!”