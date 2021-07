Kort geding om bouw van hotel-resort in Biggekerke uit te stellen

Voor Daphne is het werk als strand­wacht een hobby: ‘Ik geniet er enorm van’

12 juli Daphne Boogaard (23) uit Westkapelle is in de zomer strandwacht bij de Stichting Strandexploitatie Veere. Wij nemen een kijkje voor de eerste aflevering van onze serie over zomerbanen. Bij de parkeerplaats in haar woonplaats haalt ze ons op met de grote Toyota Hilux. Een kleine moeite om het duin over te gaan met de trap, maar, vindt Daphne: ,,Toch ook wel leuk om zo een stukje over het strand te rijden. Dat is gaaf hoor! Die auto is zowat een tank.”