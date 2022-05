Kop van het Dok aangeland op 54 meter hoogte

Groentewin­kel Bosschaart stopt. ‘Het is goed geweest'.

KOUDEKERKE - Aan alles komt een einde, zo zegt Corrie Bosschaart. Vanaf vandaag, zaterdag 21 mei, verkoopt de 75-jarige dan ook geen aardappelen, asperges en aardbeien meer vanuit het winkeltje aan de Vlissingsestraat tussen Koudekerke en Vlissingen. Ze zegt dat haar klanten het jammer vinden dat ze stopt. ,,Maar het is op mijn leeftijd niet meer te doen.” Ze vertelt dat ze de afgelopen vier weken alleen in de winkel stond. ,,En dat was echt te zwaar.”

