Koorkerk wordt een beetje de kathedraal die het vroeger was: ‘Het is net de Efteling!’

Martin van der Bent stapt net uit de rechtbank van Leeuwarden (,,een zaak over een aanrijding, of een werkgever al dan niet aansprakelijk was voor de schade van een werknemer”) en staat op het punt weer voor drie uur in de auto te stappen, maar zodra hem wordt gevraagd naar het orgel in de Middelburgse Koorkerk, raakt hij hoorbaar dolenthousiast.