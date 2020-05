Kooitje beschermt de plevier tegen eierrovers

Het nest van de bontbekplevier stelt niet veel voor. Een kuiltje in het zand, meer is het niet. Maar het is voldoende voor een tiental (natuur)organisaties om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat dit jaar jonge vogels het nest kunnen verlaten en uitvliegen. Jarenlang was het een raadsel waarom de eieren van het vogels -iets groter dan een mus, iets kleiner dan een merel- verdween, aldus Jos Boot van de Vogelwerkgroep Walcheren. ,,Waren het vossen, toeristen, eierverzameleraars? We wisten het niet. Tot vorig jaar. Toen plaatsten we een camera bij een van de nesten en zagen we dat een zwarte kraai de eieren pikte”. Hij vermoedt dat ook meeuwen zich schuldig maken aan het roven van eieren van de strandbroeder. ,,Want die lusten alles.”