Ko gunde Jan een bankje op het Brigdamse pad

‘Blijf de namen van gesneuvel­de commando’s bij Dishoek noemen’

Blijf hun namen noemen, zo zei voorzitter John Prentis van 47 Royal Marine Commando Association woensdag nadat er kransen waren gelegd bij het monument dat herinnert aan de strijd die commando’s 78 jaar geleden streden in de duinen bij Dishoek. ,,Blijf hun namen noemen want dan leven ze voort.” Het gaat om namen als F. Nicholl, K. Patey, C. Ripiner, R. Rackham en K. Teed. Mannen die niet ouder werden dan 21, 19, 23, 29 of 20 jaar en begin november ’44 sneuvelden bij de strijd tegen de Duitse bezetters.

2 november