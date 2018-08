KNRM haalt 'spookschip' van Veerse Meer

Middelbur­ger (58) cel in voor seks met 13-jarige na 'wietje' in stilteka­mer Emergis

6 augustus MIDDELBURG - De 58-jarige Middelburger J. W. die heeft toegegeven vorig jaar augustus seks te hebben gehad met een dertienjarig meisje is daarvoor vandaag in Middelburg veroordeeld tot 229 dagen cel, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Ook wordt hij opgenomen in een psychiatrische instelling.