Eerste folkloris­ti­sche dag Middelburg kleurt Abdijplein ‘Nu nog een mooie paarden­kont mét boeketje fotografe­ren’

MIDDELBURG Op het Middelburgse Abdijplein ratelen de wielen van de versierde sjezen over de klinkers. Paardenhoeven dreunen over de ringrijbaan. De eerste folkloristische dag donderdag voelt als vanouds. 'Maar toch was het wel even wennen.’

14 juli