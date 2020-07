Kleurcodes geven de drukte in Veere aan

De gemeente kent daar een kleurcode aan toe; groen, geel, oranje of rood. Bij elke kleurcode horen bijpassende maatregelen in verband met de coronacrisis. Groen betekent dat het rustig en overzichtelijk is. Bij geel is het wat drukker en kan de anderhalve meter in het gedrang komen. Bij code oranje is het te druk en is het moeilijk de anderhalve meter te handhaven. Bij code rood is het te druk waarbij handhaven op de anderhalve meter onmogelijk is. Dan kunnen parkeerterrein worden afgesloten en verwijzen parkeerregelaars de bezoekers naar die gebieden waar het nog veilig recreëren is.