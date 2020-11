Kleur brengt Zeeuwse geschiedenis pas écht tot leven

Vlissinger Joost (36) werd om het leven gebracht met een USB-ka­bel, maar niemand draaide ervoor op: ‘Hij verdient gerechtig­heid’

9 november GOES - Joost van der Linden (36) werd tien jaar geleden in een woning in Vlissingen met een USB-kabel om het leven gebracht. Twee mensen waren daarbij aanwezig. Hoe bestaat het dan dat daar nog altijd niemand voor verantwoordelijk is gehouden, vragen zijn vader en stiefmoeder zich af. Na meerdere rechtszaken waarin niemand schuldig werd bevonden, buigt justitie zich op 18 november opnieuw over de zaak. ,,We moeten dit doen voor Joost.”