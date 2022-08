Klanten willen Vlissingse kringloopwinkel niet kwijt

Tussen de elf- en twaalfhonderd mensen hebben intussen al een handtekening gezet voor behoud van Leuke Spullen. De gemeente Vlissingen heeft de kringloopwinkel laten weten dat ze moet vertrekken, omdat er volgens het bestemmingsplan geen ruimte voor detailhandel is op de Kenniswerf. Het pleidooi dat Leuke Spullen in strikte zin geen detailhandelsbedrijf is, omdat de stichting niets inkoopt, geen commercieel doel dient en geen winst maakt, is sympathiek, vindt ook de Vlissingse wethouder Geoffrey Sips. ,,We zijn het voor 99 procent eens met de stichting. Maar we kunnen de kringloopwinkel niet gedogen op die plek, omdat we geen precedent willen scheppen.”