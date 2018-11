Kippenvel bij ontvangst van het nieuwe beeld in het Kunstpark Vlissingen

Meeste stemmen van omwonenden

Op het spanningsveld tussen begrip en kunst ging Ko de Jonge, de drijvende kracht achter het kunstpark, zaterdag nog even stevig in. Om Zeeland in 2033 uitgeroepen te laten worden tot cultuurhoofdstad van Europa moeten er in vijftien jaar bergen en bakens verzet worden, maakte hij duidelijk.

‘Kunst is vogelvrij’

De Jonge doelde op de forse bezuinigingen op kunstvoorzieningen, vooral in Vlissingen, maar ook op het sociale klimaat. Kunst in de openbare ruimte is vogelvrij, betoogde hij en hij riep het recente project op het Badstrand van de Middelburgse galerie Caesuur nog eens in herinnering. De uitnodiging aan twintig kunstenaars om met vliegers hun gedachten en emoties rond de kwestie Palestina en de strijd in het Midden-Oosten te uiten, liep uit op een rel waar wethouder Rens Reijnierse, zaterdag ook present bij de presentatie, knel in kwam te zitten omdat hij op Twitter zijn waardering uitte voor het evenement. Zó knel dat de gemeente Vlissingen het nodig vond een verklaring te publiceren dat Reijnierse als privé-persoon bij de manifestatie op het strand was, en niet als vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur van Vlissingen.