Kinderopvang in Nederland moet gratis zijn

Jongen gewond bij ongeval op school Middelburg, geen sprake van steekpar­tij

Een leerling van de CSW in Middelburg is donderdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk. In eerste instantie kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een steekpartij, maar daar bleek geen sprake van. Meerdere ambulances rukten uit naar de school.

6 oktober