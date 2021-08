Kinderen krijgen les van de crimineel, de agent en de rechter. ‘Ze hadden een pistool!’

Mensen in uniform mét een wapen, daar kan ze niet tegenop, lacht juf Mireille de Ridder van de Wilgenhof in de Middelburgse wijk Dauwendaele. ,,Je voelt meteen het enthousiasme in de klas. Ik kan wel proberen dingen uit te leggen over de politie, de advocaat of de rechter, maar dat is toch moeilijker dan wanneer iemand binnenkomt die dat zelf is. Dan is de betrokkenheid van de kinderen meteen groot.”