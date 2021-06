Kinderen dupe van grotemensenconflict: ‘Het is ónze speeltuin, en die moet gewoon open!’

monnikenwerk Kink in de kabel voor nieuwe kerk Middelburg

29 mei ,,Twaalfhonderdvijftig mensen kunnen we niet kwijt in ons kerkgebouw aan de Oosterscheldestraat in Middelburg. Dat was aanleiding voor het realiseren van een nieuwe kerk.” Aan het woord is Marco Walhout voorzitter van de kerkenraad van wijkgemeente ‘De Ontmoeting’ in Middelburg. Ik zocht contact omdat er een kink in de kabel lijkt te zijn gekomen.