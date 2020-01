Kinderen de dupe van geruzie over geld tussen Speelgoedbank en Kledingbank

De afgelopen jaren verliep de uitgifte van speelgoed via Kledingbank Zeeland. Die geeft kleding aan arme gezinnen en deed daar uit naam van de Speelgoedbank ook speelgoed bij voor de kinderen. Dat gebeurde in Middelburg, Reimerswaal en Terneuzen. Maar die samenwerking is onlangs gestopt. In ieder geval voorlopig. Aanleiding is onenigheid over geld van de gemeente Reimerswaal.