Kinderen dansen weer bij de Walcherse streekdrachtvereniging

OOST-SOUBURG - Fiere Westfriezen uit Noord-Holland, pronte Zeeuwen en vrolijke Vlamingen uit Belgisch Limburg verlevendigden zaterdag de Karolingenmarkt in Oost-Souburg in hun klederdracht. Het Folklorefestival, met wedstrijd voor de ringrijders, liet het dorp behoorlijk vol lopen met bezoekers.

Op verschillende plaatsen lieten de Spierdijker Dansers, volkskunstgroep De Boezeroenen en gastvereniging Medioburgum-Walacra de dansen zien uit hun streek, afgewisseld met dansers van DIOS en muziek van Scharretjoe, fanfarekorps Vlijt en Volharding, amusementsorkest Humoresqueen het Bruinisser Visserskoor. Dansgroep Vlissingen Internationaal gaf er met de groepen Isradans en Grad na More nog een werelds tintje aan. En bijzonder: de acht jeugdleden van Medioburgum-Walacra traden op. Voor het eerst in vijf jaar, sinds de fusie tussen beide verenigingen, dansen er weer kinderen in streekdracht. Acht meisjes. Naar jongens wordt druk gezocht.

Volhouders

Dingeman de Visser, 40 jaar lid waarvan 25 jaar als voorzitter, zag het tevreden aan. Samen met zijn vrouw, dansleidster Paulie, zette hij voor de negentiende keer het driedaagse folklorefestival in elkaar. De 35 verenigingsleden, waarvan er achttien dansen, zijn volhouders. Er worden zaterdag twee 45-jarige leden gehuldigd, Maja Jobse en Mathilde Schals. En 40-jarig lid Annie Wagenaar wordt voor de huldiging speciaal met de taxi uit het ziekenhuis in Goes naar de Karolingische Burcht gereden, met haar kritisch zieke been.

Volgend jaar wordt de laatste editie voor hem, zegt De Visser. Maar opvolgers zijn er niet. De Visser ziet het ook bij de bevriende verenigingen in het buitenland, in Noorwegen en Italië. ,,Het loopt allemaal op zijn laatste benen. Alleen de Belgen niet, met hun boezeroenenclub. Die hebben 17-, 18-jarigen.” Als hij en zijn vrouw er mee stoppen, is het gedaan, vreest De Visser. ,,We zetten er alles voor opzij.”

Concert

Zondag biedt het festival nog een concert van Vlijt en Volharding in de feesttent op de Burcht. De fanfare, het jeugdorkest, de samenspeelgroep, het slagwerkensemble, harmonie en brassband en meer ensembles uit de Souburgse muziekvereniging presenteren zich van 13.30 tot 17.30 uur.