Kind raakt bekneld in hobbelpaard

Trends komen uit de Wereldwinkel, in Vlissingen al dertig jaar

7:30 VLISSINGEN - De Wereldwinkel is al dertig jaar een trendsetter in de Walstraat in Vlissingen. Eerlijke koffie? Daar begon de Wereldwinkel mee, drie decennia geleden. Geurige aroma's? Dito. Gevlochten armbandjes? Die decoratieve giraffebeeldjes? Lang voordat modezaken en woonwinkels er seriematig mee aan de haal gingen, had de Wereldwinkel die al.