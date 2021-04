Kind op step aangereden in Vlissingen

Klok is terug op de Seisweg, Middelburg gaat weer met haar tijd mee

23 april MIDDELBURG - Hij is terug, de grote staande klok aan de Seisweg in Middelburg. Het bijna honderd jaar oude uurwerk was al een poosje uit beeld nadat het elektromotortje was ‘drooggelopen’. De klok had al lang geen onderhoud meer gehad, toen het belandde op de werkbank van de Middelburgse klokkenmaker Albert de Goeij. Die heeft de klok weer aan de praat gekregen, zoals hij dat een kwart eeuw geleden ook al deed. En zo kunnen Middelburgers op weg naar waar dan ook, weer zien hoe laat het is. Zoals dat al honderd jaar gebeurt.